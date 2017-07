Europese leiders vol lof over Helmut Kohl tijdens herdenking

De kist met het lichaam van Kohl stond daarbij midden in de zaal, met de Europese vlag er over gedrapeerd. Kohl overleed op 16 juni op 87-jarige leeftijd.

Ook de Franse president Emmanuel Macron en de Russische premier Dmitri Medvedev spraken het gezelschap in de vergaderzaal van het Europese Parlement toe. Merkel was de laatste spreker. "Beste bondskanselier, dat ik hier sta, daaraan heeft u een beslissend aandeel. Dank voor de kansen, die u mij gegeven heeft", zei ze onder meer. Helmut Kohl ging volgens Merkel "op de mensen af, hij was in hen geïnteresseerd''.

Medvedev herinnerde aan de nauwe betrekkingen van Kohl met zijn land. Voor de voormalige bondskanselier was Rusland onderdeel van een verenigd Europa, zei Medvedev. "Voor hem was dat een deel van een gemeenschappelijk huis zonder prikkeldraad", aldus de Rus. "Het was een droom van vrede en veiligheid voor iedereen." Kohl was een "persoon van de toekomst. Hij is ook de architect van de hedendaagse wereld", aldus Medvedev.

Grenzen

Tusk noemde de visie van Kohl verder gaan dan de grenzen van Duitsland of de Duitse belangen. Kohl had bovendien "grote verdiensten bij het verzoeningswerk met Polen", benadrukte hij.

De Duitser had "begrepen dat de eerste scheuren in de Berlijnse Muur van de scheepswerfarbeiders van Gdansk kwamen", zei de zelf uit Gdansk afkomstige Tusk. Hij doelde daarmee op de verdiensten van de Poolse vakbond Solidariteit voor de democratische beweging van Midden- en Oost-Europa.

Kohl had in de jaren tachtig ook in Oost-Europa belangrijke bondgenoten gevonden voor zijn beleid, zoals Lech Walesa, Vaclav Havel en de Poolse paus Johannes Paul II. Uit Warschau kwamen "de eerste woorden van steun voor de eenwording van Duitsland", stelde Tusk. Zo werd de basis gelegd voor het Europa van vandaag, zei hij.

'Trouwe vriend'

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie nam in zeer persoonlijke bewoordingen afscheid van de voormalige bondskanselier. Kohl had hem als een "trouwe vriend" lang begeleid, zei Juncker. "Met Helmut Kohl verlaat ons een naoorlogse gigant."

Juncker herinnerde aan rol van Kohl als kanselier van de Duitse hereniging en de integratie van Europa. "Helmut Kohl was een Duitse patriot, maar ook een Europese patriot", zei de Luxemburger. Tussen de twee was er geen tegenstrijdigheid. In "geduldige individuele gesprekken" had hij de scepsis in sommige Europese landen tegen de Duitse eenwording weggenomen. "Hij heeft de kans van het moment goed ingeschat en benut."

Zonder Kohl was er ook geen euro geweest, stelde Juncker. "Voor hem stond de euro altijd voor Europese vredespolitiek met andere middelen."

Helikopter

De kist van de CDU-voorman zal per helikopter naar zijn woonplaats Ludwigshafen worden gevlogen om daarna via de Rijn naar Speyer te varen. 's Avonds vindt in de Dom voor genodigden een mis plaats. De begrafenis zelf vindt in familiekring plaats.