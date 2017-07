Pentagon stelt acceptatie transgenders in Amerikaanse leger uit

Maar Jim Mattis, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft een decreet getekend waardoor de aangepaste richtlijnen tot zeker 1 januari worden uitgesteld.

Hiermee lijkt de regering Trump erop in te zetten weer een belangrijk besluit van de regering Obama een halt toe te roepen. In juni 2016 bepaalde de vorige minister van Defensie, Ash Carter, dat werknemers in het Amerikaanse leger voortaan openlijk zichzelf zijn en niet meer ontslagen worden op basis van hun geslacht.

Transgenders golden in het verleden als "medisch ongeschikt" om deel uit te maken van het Amerikaanse leger. "Het is een kwestie van principe", stelde Carter.

Principes

"Alle Amerikanen die willen dienen in ons leger en daarvoor geschikt zijn, moeten daartoe in staat zijn. Iedereen is volgens de grondwet gelijk, en Amerikaanse soldaten zweren te willen sterven om dat principe te bewaken. Dan moeten wij als leger zelf ook volgens dat principe leven en ons personeel de kans geven zichzelf te zijn."

Het militaire apparaat van de VS telt zeker enkele duizenden transgenders, aldus de Amerikaanse media. Het leger telt in totaal ongeveer 550.000 soldaten. Advocaten die zich inzetten voor transgender-rechten in de VS reageerden zaterdag teleurgesteld en boos.

Inhaalslag

Volgens een onderzoek uit 2014 staat Nederland op de tweede plek als het gaat om het volledig accepteren van homoseksuelen, lesbiennes, bisekselen en transgenders (LGBT) in het leger. Nieuw-Zeeland stond toen op de eerste plek.

Het Amerikaanse leger heeft de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt op het gebied van het acceptatie van niet-heteroseksuelen. In september 2011 nam president Barack Obama een wetswijziging aan waardoor homoseksuelen en lesbiennes openlijk voor hun geaardheid mochten uitkomen.

Daarvoor mochten homoseksuelen en lesbiennes ontslagen worden als zij uit de kast kwamen; dit werd het 'don't show, don't tell'-beleid genoemd. Om die reden werden tussen 1993 en 2011 bijna 15.000 militairen ontslagen.