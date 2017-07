Paus Franciscus stuurt kardinaal weg uit Vaticaan

De congregatie voor de Geloofsleer is onder meer verantwoordelijk voor het ophelderen van gevallen van seksueel misbruik.

Er is door het Vaticaan geen reden gegeven voor het vertrek van Müller. Bekend was wel dat Franciscus en Müller het niet zo best met elkaar konden vinden.

Het bericht over het vertrek van Müller komt kort nadat een andere hoge leider in het Vaticaan, de Australische kardinaal George Pell, op eigen verzoek met verlof werd gestuurd door Franciscus. Pell wordt in Australië vervolgd na beschuldigingen van seksueel misbruik.