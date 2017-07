Protesten tijdens inauguratie nieuwe leider Hongkong

Veel politie was op de been om de ceremonie in goede banen te leiden. Een aantal demonstranten zwaaide met spandoeken met teksten voor meer autonomie. De groep stuitte al snel op tegendemonstranten en de politie die arrestaties verrichtte.

In krachtige bewoordingen liet de Chinese president weten dat de autonome regio onderdeel is van China en dat dat ook zo zal blijven. Elke poging om China's soevereiniteit en veiligheid in gevaar te brengen en om het centrale gezag van de regering te ondermijnen is volgens Xi ''ontoelaatbaar''.

Lam werd in maart tot leider gekozen door een kiescommissie, die voornamelijk loyaal is aan Peking.

Geen inspraak

De meeste van de 7,3 miljoen inwoners van de voormalige kolonie hebben geen inspraak in de keuze van de nieuwe leider. Ook tijdens de verkiezing waren schermutselingen tussen demonstranten en politie.

Lam is Hongkongs eerste vrouwelijke leider. De economische en financiële metropool wordt bestuurd volgens het principe 'één land, twee systemen', wat de ruim 7 miljoen inwoners in elk geval tot 2047 een hoge mate van autonomie geeft. Ook kennen ze vrijheid van meningsuiting en een vrije pers, maar hun leiders mogen ze nog altijd niet vrij kiezen.