Trump wil bondgenootschap met Zuid-Korea hernieuwen

Dat was de strekking van Trump's opmerkingen tijdens een persconferentie met zijn collega Moon Jae-in van Zuid-Korea, die de afgelopen dagen een bezoek bracht aan de VS. Trump sprak aan het eind van Jae-in's bezoek aan de VS vooral over de noodzaak een "sterk antwoord" op Noord-Korea te formuleren.

Om daarin te slagen, moet de regering in Seoul wel bereid zijn de kosten voor gezamenlijke defensie te delen, aldus de Amerikaanse president. De VS en Zuid-Korea zouden opnieuw aan het onderhandelen zijn over de "grove opzet" voor een handelsovereenkomst. Eerder gemaakte afspraken zijn volgens Trump niet eerlijk voor de VS.

Noord-Korea

Verder benadrukte de Amerikaanse president nogmaals dat hij een andere koers vaart dan zijn voorganger Barack Obama, als het gaat om de Noord-Koreaanse ontwikkelingsprogramma's voor nucleaire wapens en kruisraketten. "Het 'strategische geduld' is nu echt op", zei hij. De dreiging vanuit Pyongyang moet volgens hem bezworen worden door een mix van diplomatieke, militaire en economische maatregelen.

Naast Zuid-Korea noemde Trump ook Japan als belangrijke bondgenoot in dat plan.

Donderdag legde Amerika sancties op aan een Chinese bank en personen, die het regime in Pyongyang financieel zouden bijstaan in het nucleaire programma. Trump wil dat China de handelsrelatie met Noord-Korea beëindigt.