Gewonden bij schoten in ziekenhuis New York

De schoten werden gelost in het Bronx-Lebanon Hospital in New York. Dat is een groot ziekenhuis voor het zuiden en het centrum van het stadsdeel The Bronx.

Amerikaanse media maken melding van tenminste drie slachtoffers. Het zou om doktoren gaan, zo meldt The New York Times op gezag van de brandweer. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

De dader zou een voormalig medewerker van het ziekenhuis zijn, zo melden verschillende media. Na de schietpartij hield hij zich schuil in het ziekenhuis. De politie doorzocht het gebouw verdieping voor verdieping.

Inmiddels is bekend dat de schutter niet meer in leven is. Wat er zich precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De politie waarschuwt mensen via Twitter bij het Bronx-Lebanon Hospital uit de buurt te blijven.