Dode na schietpartij ziekenhuis New York, schutter overleden

De schoten werden gelost in het Bronx-Lebanon Hospital in New York. Dat is een groot ziekenhuis voor het zuiden en het centrum van het stadsdeel The Bronx.

Amerikaanse media maken melding van zes slachtoffers. "Er is een doktor om het leven gekomen", zegt burgemeester Bill de Blasio van New York. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.

De schutter, een arts die onlangs werd ontslagen, droeg een witte doktersjas, waaronder hij een automatisch geweer had verborgen. Hij kwam even voor 15.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) het ziekenhuis binnen en opende het vuur.

Zoektocht

Na de schietpartij hield hij zich schuil in het ziekenhuis. De politie doorzocht het gebouw verdieping voor verdieping.

Inmiddels is bekend dat de schutter niet meer in leven is. Hij bracht zichzelf om het leven. De politie waarschuwt mensen via Twitter bij het Bronx-Lebanon Hospital uit de buurt te blijven.