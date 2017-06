Dode na schietpartij ziekenhuis New York, schutter overleden

De schoten werden gelost in het Bronx-Lebanon Hospital in New York. Dat is een groot ziekenhuis voor het zuiden en het centrum van het stadsdeel The Bronx.

De schutter, een arts die onlangs werd ontslagen, kwam rond 15.00 uur lokale tijd het ziekenhuis binnen en opende het vuur. Hij wist een wapen naar binnen te smokkelen onder een witte doktersjas.

"Toen brandweer en politie het gebouw evacueerden, ging de sprinklerinstallatie af. Dat gebeurde waarschijnlijk omdat de verdachte zichzelf in brand probeerde te steken", zegt een politiewoordvoerder.

Slachtoffers

De hulpdiensten vonden de schutter op de zeventiende verdieping dood op de grond. Hij had zichzelf neergeschoten. Verderop werd een vrouwelijke arts dood gevonden. "Een vloer lager vonden we zes andere gewonden, zij zijn naar de eerste hulp gebracht. Vijf van hen zijn er ernstig aan toe."

Burgemeester Bill de Blasio van New York spreekt van "een afschuwelijk incident op een plaats die mensen associëren met zorg en herstel."

De Blasio: "Gelukkig gaat het niet om een terroristische aanval, maar dat maakt het niet minder verschrikkelijk."