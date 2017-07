Dode door schietpartij in ziekenhuis New York, schutter overleden

De schoten werden gelost in het Bronx-Lebanon Hospital in New York. Dat is een groot ziekenhuis voor het zuiden en het centrum van het stadsdeel The Bronx.

De schutter, een arts die tot 2015 in het ziekenhuis werkte, kwam rond 15.00 uur lokale tijd het ziekenhuis binnen en opende het vuur. Hij wist een wapen naar binnen te smokkelen onder een witte doktersjas.

"Toen brandweer en politie het gebouw evacueerden, ging de sprinklerinstallatie af. Dat gebeurde waarschijnlijk omdat de verdachte zichzelf in brand probeerde te steken", zegt een politiewoordvoerder.

Slachtoffers

De hulpdiensten vonden de schutter op de zeventiende verdieping dood op de grond. Hij had zichzelf neergeschoten. Verderop werd een vrouwelijke arts dood gevonden. "Een vloer lager vonden we zes andere gewonden, zij zijn naar de eerste hulp gebracht. Vijf van hen zijn er ernstig aan toe."

Alle zes gewonden zijn opgenomen op de afdeling voor spoedeisende hulp van het Bronx-Lebanon ziekenhuis, aldus de politiewoordvoerder. Tegenover persbureau Reuters vertellen getuigen over de paniek die in het ziekenhuis ontstond toen de schietpartij begon.

'Afschuwelijk'

Burgemeester Bill de Blasio van New York spreekt van "een afschuwelijk incident op een plaats die mensen associëren met zorg en herstel." Hij roemt de "heroïsche daden" van het medisch personeel, die ook temidden van de hectiek voor hun patiënten zorgden.

De Blasio: "Gelukkig gaat het niet om een terroristische aanval, maar dat maakt het niet minder verschrikkelijk."

Oud-medewerker

Amerikaanse media melden dat de dader een oud-medewerker was in het Bronx-Lebanon Hospital. In 2015 zou hij zelf zijn ontslag hebben genomen, zeiden politiemensen tegen persbureau AP. Op dat moment zou ook sprake zijn van meerdere beschuldigingen van seksuele intimidatie. Door zelf te vertrekken voorkwam de man een ontslag, schrijft het persbureau.