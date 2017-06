Bouterse noemt strafeis Decembermoorden 'wanhoopsdaad'

Bouterse hoorde woensdag twintig jaar cel tegen zich eisen. "Sommigen raakten in paniek, maar ik heb dat niet. Deze regering is gekozen door het volk. We zijn bezig uit het dal te kruipen, het gaat de goede kant op", zegt hij op het hoofdkwartier van zijn Nationale Democratische Partij.

Hij ziet dat proces als een complot tegen hem. "U begrijpt dat zij ons vroegtijdig naar huis willen sturen. Maar er zal veel water door de Surinamerivier moeten stromen, willen ze deze mammoetpartij van haar stoel duwen", zei Bouterse.

"Laat u zich niet afschrikken door de rechterlijke macht. We zullen de nodige maatregelen treffen" kondigde de president aan. "We zullen niets doen, waarbij men kan zeggen dat we de democratie schaden."

Amnestiewet

Donderdag maakte de NPD al bekend dat de straf tegen de president niet uitvoerbaar zou zijn. Dat komt door een amnestiewet die voorschrijft dat alle verdachten van de Decembermoorden vrijuit gaan.

Volgens fractieleider Andre Misiekaba had de krijgsraad de amnestiewet die in 2012 door het parlement is aangenomen nooit terzijde mogen schuiven. Hij zegt dat de rechterlijke macht weliswaar het hoogste orgaan is binnen de rechtszaal, maar dat daarbuiten de wet geldt. "Iedere uitspraak zal daarom niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar."