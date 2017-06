'Uitgebrande woontoren Londen kreeg goedkopere gevelbekleding'

Volgens documenten die BBC in handen heeft, is omgerekend zo'n 330.000 euro bespaard met de vervanging van de gevelplaten. Er zijn geen aanwijzingen dat de brandveiligheid bewust is genegeerd tijdens de renovatie.

Uit de documenten blijkt dat de aannemers die de renovatie verzorgden, in 2014 werden gevraagd aluminium platen aan te brengen ter vervanging van de zinken platen. Een van de documenten is een lijst met besparingsmogelijkheden die het bestuur van het gebied Kensington en Chelsea naar de aannemers stuurde.

In documenten uit een eerdere fase van de renovatie staat het plan om te kiezen voor zinken gevelplaten met een vuurbestendige kern.

Volgens de BBC was geldbesparing de voornaamste reden van de verandering en niet een kleurverandering, zoals aanvankelijk. Bewoners zou zijn verteld dat hun nieuwe gevel van zink was. Officieel vallen zink en aluminium in dezelfde categorie wat brandveiligheid betreft.

Isolatie

Eerder deze week werd bekend dat het isolatiemateriaal gemaakt van polystyreen en multiplex de verspreiding van het vuur veroorzaakten. Ook bleek dat de buitenkant van het gebouw meerdere keren niet door een test voor brandveiligheid kwam.

De brand in de Grenfell Tower, op 14 juni, ontstond iets voor middernacht en werd veroorzaakt door een defecte koelkast. Het vuur verspreidde zich daarna razendsnel door het 24 verdiepingen tellende gebouw. De politie gaat ervan uit dat zeker tachtig mensen zijn omgekomen.

De voormalige rechter Sir Martin Moorde-Bick gaat het onderzoek naar de brand leiden. Hij was tot voor kort een vooraanstaand raadsheer bij de op een na hoogste rechtbank in Engeland en Wales. Volgens de Britse premier Theresa May krijgen bewoners van de woontoren ook zeggenschap over de richting van het onderzoek.