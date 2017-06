Duitsland legaliseert homohuwelijk, Merkel stemt tegen

In totaal stemden 393 parlementariërs voor, 226 tegen en 4 onthielden zich van stemming.

De keuze van Merkel om tegen te stemmen is volgens haar "persoonlijk". "Ik geloof dat het huwelijk enkel bestemd is voor een man en een vrouw", aldus de bondskanselier.

Ze had eerder deze week wel het proces in een stroomversnelling gebracht door te verklaren dat het wat haar betreft een gewetenskwestie is. Dat betekende dat ook voorstanders binnen haar eigen partij vrij waren met het voorstel in te stemmen.

Volgens Der Spiegel stemden zeventig partijgenoten van Merkel, bijna een op de vier, in met het voorstel. De conservatieve vleugel van de partij ziet het homohuwelijk niet zitten. Enkele tegenstanders overwegen nog een poging te doen de wet aan te vechten voor het grondwettelijk hof omdat het in strijd zou zijn met de grondwet.

Bij de fractie van de Groenen vloog na de stemming confetti door de lucht.

SPD

Het onderwerp staat op de agenda nadat Merkel eerder deze week stelde dat haar partij CDU geen bezwaren meer heeft. Merkels coalitiepartner SPD drong aan op een snelle stemming.

De sociaaldemocratische SPD besloot zondag op een partijcongres alleen in een volgend kabinet te stappen als het homohuwelijk mogelijk wordt. De Groenen en de liberale FDP hadden deze voorwaarde al eerder gesteld. In september zijn in Duitsland parlementsverkiezingen.

Geregistreerd partnerschap

Duitsland kent sinds 2001 een geregistreerd partnerschap. Anders dan in Nederland staat dit alleen open voor koppels van gelijk geslacht. Het verschil met het huwelijk zit hem onder meer in het recht om kinderen te adopteren.

Nu Duitsland heeft ingestemd met het homohuwelijk kunnen in totaal in veertien Europese landen partners van hetzelfde geslacht trouwen.