Chinese bank op de zwarte lijst VS vanwege connectie Noord-Korea

De Chinese Bank of Dandong zou volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin geld witwassen voor het regime in Pyongyang en daarmee als "doorgeefluik" werken. Het geld zou gebruikt worden voor het wapenprogramma. "We houden deze geldstromen nauwlettend in het oog, en als het nodig is, kappen we het af", zei de minister.

De individuen die op de zwarte lijst staan kunnen geen handel meer drijven met Amerikaanse personen of bedrijven. Mnuchin liet weten dat mogelijk meer sancties volgen. Daar voegde hij aan toe dat deze diplomatieke acties "niet als stappen tegen China moeten worden gezien. We blijven met China samenwerken."

Relatie met China

De Amerikaanse president Donald Trump hamert er al enige tijd op dat China zijn handelspartner Noord-Korea onder druk zet omtrent de nucleaire proliferatie. Deze week ontvangt Trump de president van Zuid-Korea. Moon Jae-in houdt de ontwikkeling van een Noord-Koreaanse nucleaire bom ook nauwlettend in de gaten.

Het is de eerste keer dat een Chinese bank sancties krijgt opgelegd door de VS als een manier om het wapenprogramma van Noord-Korea te dwarsbomen.