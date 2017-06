IS-leider al-Baghdadi zeker dood volgens Iraanse ayatollah

De medewerker wordt aangehaald door IRNA, het Iraanse staatspersbureau. Hij spreekt namens een gespecialiseerde troepeneenheid binnen de Revolutionaire Garde van Iran.

Al-Baghdadi is de leider van de terroristische beweging, die Raqqa in 2014 uitroep tot de hoofdstad van het zelfbenoemde kalifaat. Daarna werd hij niet meer in het openbaar gezien. De 'hoofdstad' van IS wordt momenteel omsingeld door de door VS gesteunde strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).

De leider van IS is al verschillende keren dood verklaard. De afgelopen twee weken heerst vooral veel onduidelijkheid over het lot van de man. Zo liet Rusland weten dat al-Baghdadi was omgekomen bij een Russische luchtaanval eind mei.

De VS meldde toen, namens de internationale coalitie die tegen IS vecht, "geen concrete bewijzen" van leven of dood te hebben van al-Baghdadi. Donderdagavond, toen de eerste berichten bij IRNA verschenen, konden de Amerikanen de berichtgeving nog niet bevestigen.