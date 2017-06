Kleine protesten op luchthavens VS na invoering inreisverbod

Op veel grote luchthavens stond een handjevol demonstranten tegen de regering van president Donald Trump. Ook hadden zich advocaten op de vliegvelden gemeld.

De demonstranten protesteren tegen het inreisverbod dat deze week gedeeltelijk werd goedgekeurd door het Amerikaanse Hooggerechtshof. Kort voor het begin van het inreisverbod donderdagavond maakte de staat Hawaii bekend dat het een rechtszaak heeft aangespannen tegen de regering over een deel van het verbod. De staat procedeerde eerder al succesvol tegen een eerdere versie van het verbod.

De maatregelen mogen alleen betrekking hebben op ''buitenlandse burgers die geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten''. Zo was het de federale ambtenaren niet duidelijk of verloofden konden gelden als "naaste familie". Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat verloofden volgens de maatregelen nu, het land inderdaad binnen mogen.

Op luchthavens zijn advocaten aanwezig omdat er juridisch getouwtrek verwacht wordt als reizigers uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen niet worden toegelaten in de Verenigde Staten.

'Professionele wijze'

Het Amerikaanse hooggerechtshof maakte de invoering van de omstreden maatregel deze week mogelijk. Eerder lagen lagere rechtbanken dwars, maar volgens het hof kan het inreisverbod op hoofdpunten toch worden uitgevoerd. De Amerikaanse autoriteiten maakten daarop duidelijk dat op ''professionele wijze'' te zullen doen.

Trump kondigde in januari voor het eerst een tijdelijk inreisverbod af. Dat leidde tot chaotische toestanden op luchthavens, onder meer omdat onduidelijk was welke reizigers moesten worden geweerd. Later blokkeerde een federale rechter de maatregel, die volgens critici vooral was gericht tegen moslims. Ook een aangepaste variant sneuvelde later voor de rechtbank.