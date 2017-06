Gedeeltelijk goedgekeurde inreisverbod van Trump vannacht van kracht

Het Amerikaanse hooggerechtshof maakte de invoering van de omstreden maatregel deze week mogelijk. Eerder lagen lagere rechtbanken dwars, maar volgens het hof kan het inreisverbod op hoofdpunten toch worden uitgevoerd. De Amerikaanse autoriteiten maakten daarop duidelijk dat op ''professionele wijze'' te zullen doen.

Trump kondigde in januari voor het eerst een tijdelijk inreisverbod af. Dat leidde tot chaotische toestanden op luchthavens, onder meer omdat onduidelijk was welke reizigers moesten worden geweerd. Later blokkeerde een federale rechter de maatregel, die volgens critici vooral was gericht tegen moslims. Ook een aangepaste variant sneuvelde later voor de rechtbank.

Hawaï

Vrijdagnacht werd ook duidelijk dat sommige staten zich alsnog niet willen voegen naar de maatregelen van de regering van Trump.

De federale overheid van Hawaï lag dwars envroeg een rechter op Honolulu de nieuwe eisen opnieuw te bestuderen. De definities van de "bonafide relatie" zou te beperkt zijn naar de voorwaarden van het hooggerechtshof, volgens Hawaï. Zo was het de federale ambtenaten niet duidelijk of verloofden konden gelden als "naaste familie". Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten dat verloofden volgens de maatregelen nu, het land inderdaad binnen mogen.

De federale rechter in Hawaï zette de eerdere versie van het inreisverbod ook al stop.

Veiligheidsmaatregelen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft na de uitspraak van het hooggerechtshof donderdag wel toegelicht aan welke eisen reizigers moeten voldoen als ze de VS willen bezoeken. Luchtvaartmaatschappij KLM liet donderdag weten dat reizigers met een visum en geldige reisdocumenten gewoon worden vervoerd.

Voor internationale vluchten naar de VS gelden verder ook nieuwe, strengere veiligheidsmaatregelen. Eerder was sprake van een verbod op laptops, maar er was van passagiers en luchtvaartmaatschappijen veel kritiek op dat plan. De laptops mogen nu wel weer mee aan boord, mits de de vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen binnen drie weken, de elektronische apparaten groter dan telefoons scannen op explosieven. De nieuwe maatregelen gelden voor alle vluchten naar de VS.

De kosten voor de uitvoering van de veiligheidschecks zijn voor rekening van de luchthavens zelf.

Tegenover persbureau Reuters zei een ambtenaar dat luchtvaartmaatschappijen die zich niet aan de maatregelen houden, mogelijk het Amerikaanse luchtruim niet meer in mogen.