Amerikaanse regering wil wapendeal met Taiwan

Het gaat om een verkoop die uit zeven onderdelen bestaat. De verkopen laten volgens het Witte Huis ''de steun zien voor Taiwans vermogen'' om een goede defensie in stand te houden. Volgens persbureau AP heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de deal al goedgekeurd.

De woordvoerster liet daarbij meteen weten dat er geen veranderingen zijn in het zogenoemde één-Chinabeleid. Daarmee onderschrijft de Amerikaanse regering, net als voorgaande adminstraties hebben gedaan, de zienswijze dat Taiwan onderdeel is van de Volksrepubliek China. Dat beleid is cruciaal in de verstandhouding tussen Washinton en Peking.

De laatste keer dat de VS en Taiwan een wapendeal sloten, was in december 2015. Die verkoop was ook tegen de zin van China.