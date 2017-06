'Amnestiewet maakt mogelijke straf voor Bouterse niet uitvoerbaar'

Dat komt door een amnestiewet die voorschrijft dat alle verdachten van de Decembermoorden van 1982 vrijuit gaan. Dit zei de fractieleider van de partij van Bouterse, de Nationale Democratische Partij (NDP) donderdag, zo melden lokale media.

Volgens fractieleider Andre Misiekaba had de krijgsraad de amnestiewet die in 2012 door het parlement is aangenomen nooit terzijde mogen schuiven.

Hij zegt dat de rechterlijke macht weliswaar het hoogste orgaan is binnen de rechtszaal, maar dat daarbuiten de wet geldt. "Iedere uitspraak zal daarom niet legitiem zijn en als zodanig onuitvoerbaar."

Militair regime

Het proces draait om de moorden op vijftien vooraanstaande Surinamers en tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse, gepleegd op 8 december 1982.

Leden van de oppositie benadrukken dat de rechterlijke macht juist alle ruimte moet krijgen om de strafzaak af te handelen. Later donderdag komen de leden van de NDP bij elkaar om zich te beraden over de ontstane situatie. Volgens de uitnodiging voor die bijeenkomst is de rechtsstaat in gevaar.