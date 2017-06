Partijgenoten halen uit naar Trump om beledigende tweet

Trump haalde uit naar Mika Brzezinski, die samen met Joe Scarborough de ochtendshow van zender MSNBC presenteert.

"Ik heb gehoord dat Joe kwaad over mij spreekt (ik kijk niet meer)", liet de Amerikaanse president weten. "Maar hoe kan het dan dat gekke, IQ-loze Mika samen met Pycho Joe rond de jaarwisseling drie avonden op rij naar Mar-a-Lago kwamen en aandrongen dat ik ze zou ontvangen. Ze bloedde hevig als gevolg van een facelift. Ik zei nee!"

Scarborough was in het verleden bevriend met Trump. Maar sinds zijn inauguratie is de presentator van het programma Morning Joe zeer kritisch over het beleid en de koers die Trump vaart.

Topambtenaar

De president haalde daarom al vaker uit naar Scarborough en zijn medepresentator en verloofde, Mika Brzezinski. Zij is de dochter van voormalig topambtenaar Zbigniew Brzezinski, die lang diende als nationaal veiligheidsadviseur.

Het bericht leidde tot veel woedende reacties van partijgenoten van Trump. "Dit kan niet", stelt Congreslid Lynn Jenkins. "Als vrouw in de politiek wordt mijn uiterlijk vaak bekritiseerd. We moeten ons inzetten vrouwen te steunen."

Paul Ryan, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, kwalificeerde de opmerkingen van Trump als "niet gepast". Ryan geldt als een van de machtigste mannen binnen de partij.

Varken

Ook de prominente Republikeinse senator Lindsey Graham liet zijn onvrede duidelijk merken. "Mr President, uw tweet was een belediging voor uw ambt en staat voor alles wat er mis is met de Amerikaanse politiek", meldt hij op Twitter. Zijn collega Ben Sasse sloot zich bij Graham aan. "Stop hiermee, alsjeblieft. Dit is niet normaal en beneden elke waardigheid die bij het ambt van president hoort."

Bill Kristol, de hoofdredacteur van het conservatieve blad Weekly Standard, stak zijn mening ook niet onder stoelen of banken. "Beste Donald Trump, je bent een varken", schreef hij.

Hollywood

Ook Democraten waren furieus. "Dit is een aanval op vrouwen overal ter wereld", stelt woordvoerder Adrienne Watson van het National Comité van de Democratische Partij. "Van zijn Twitter-tirades tot zijn beleid bewijst hij geen enkel respect te hebben voor vrouwen."

Woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis begreep alle commotie niet, liet zij donderdag weten. "De president heeft het recht terug te vechten als hij wordt aangevallen, zoals in deze show gebeurde", aldus Sanders. "Dit is geen president die zich laat pesten door de liberale media, of de liberale elite, of Hollywood."

Cyberbullying

Behalve Trump zelf lag ook zijn vrouw Melania Trump onder vuur. Zij lanceerde in maart een campagne tegen pesten op internet, oftewel 'cyberbullying'. De 'first lady’ stelde in interviews haar echtgenoot er op aan te spreken als hij in haar ogen te ver ging op Twitter.

Maar zij verdedigde donderdag voor CNN de aanval van Trump op Brzezinski. "Als haar echtgenoot wordt aangevallen, slaat hij tien keer zo hard terug", stelt haar woordvoerster in een reactie.