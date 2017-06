'Baas Franse luchtmacht gebruikte straaljager voor woon-werkverkeer'

De Franse luchtmacht is een onderzoek gestart na onthulling van de Franse krant Le Canard Enchaine.

Reboul zou met name de Alpha Jet, een straaljager die vooral voor trainingsdoeleinden wordt gebruikt, hebben gepakt voor vluchten tussen Bordeaux, waar de generaal gestationeerd is, en zijn weekendverblijf in de Provence.

Die afstand kost over de weg ruim zes uur. De Alpha Jet doet er op volle snelheid (1000 km/u) iets meer dan een half uur over. Door het hoge verbruik van het straaltoestel van 800 liter kerosine per uur, zouden de privevluchtjes van de generaal de Franse belastingbetaler afgelopen jaar tienduizenden euro's hebben gekost.

Florence Parly, de nieuwe Franse minister van Defensie, laat een volledig onderzoek doen. Ze liet weten dat er consequenties zouden volgen voor Reboul als het "misbruik waar zou zijn".

De generaal zou tegen de lamp zijn gelopen toen hij voor de vlucht een klein militair transporttoestel met piloot en co-piloot zou hebben gebruikt. Die brachten hem vrijdag naar de Provence, om hem vervolgens maandag weer op te pikken.