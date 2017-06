Iraakse leger krijgt belangrijke IS-moskee in Mosul in handen

De inname van de moskee is vooral van symbolische betekenis, het is de plek waar leider Abu Bakr al-Baghdadi begin 2014 de jihad uitriep. Het Iraakse leger is al maanden bezig om Mosul, de noordelijke stad die de feitelijke hoofdstad van IS vormde, te heroveren.

Van de middeleeuwse moskee is niet veel meer over. De extremisten bliezen het gebedshuis met zijn scheve minaret een week geleden op toen het Iraaks leger de historische deel van de stad naderde. Premier Haider al-Abadi concludeerde naar aanleiding hiervan dat IS zich gewonnen had gegeven.

Het noordelijk en oostelijk deel van Mosul was eerder al in handen gekomen van de geallieerde troepen. De stad gold lange tijd als het laatste bolwerk van IS in Irak en al sinds oktober 2016 wordt er in de stad gevochten tegen het Iraakse leger.

Aanval

Rusland claimde twee weken geleden dat leider Al-Baghdadi zou zijn omgekomen tijdens een Russische aanval, maar het is onduidelijk of dit ook het geval is. De Amerikanen konden het nieuws niet bevestigen.