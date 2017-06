VS licht criteria inreisverbod voor inwoners zes islamitische landen toe

Het hooggerechtshof besliste deze week dat de VS bezoekers uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen mogen weigeren, als die geen "bonafide relatie'' hebben met bijvoorbeeld familie in het land.

Het ministerie beperkt 'familie' tot ouders, levenspartners, kinderen, volwassen (stief)zoons of dochters, schoonzoons of -dochters en (stief)broers of zusters. Géén naaste familie zijn grootouders, kleinkinderen, ooms, tantes, neven, nichten, zwagers en schoonzusters, verloofden of andere leden van 'extended families'.

Bezoekers uit de zes landen worden ook toegelaten als ze formele banden hebben met een bedrijf of instelling in de VS. Dit geldt voor journalisten, studenten, werknemers of congressprekers met geldige uitnodigingen of contracten, maar niet als een dergelijk verband alleen maar wordt aangegaan "om de regels te ontduiken''.

Een hotelreservering of autohuurovereenkomst telt evenmin, ook niet als die vooruitbetaald is.