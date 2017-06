Inlichtingencommissie van de Senaat krijgt de Trump-memo's van Comey

Comey had zijn gesprekken met Trumo opgeschreven. op basis van een ''onderbuikgevoel'', zei hij eerder deze maand tijdens de hoorzitting. Hij vermoedde dat hij dergelijke verslagen nodig zou hebben om de FBI ''te beschermen'' en hield er tekening mee dat Trump zou liegen.

De FBI-directeur werd naar eigen zeggen ontslagen vanwege het onderzoek dat de federale politiedienst onder zijn leiding voerde naar de vermeende banden tussen de Trumpcampagne en Russische politci en zakenmensen. Het ontslag van Comey is nu ook onderdeel geworden van een breder onderzoek dat door de inlichtingencommissie van de Senaat wordt gedaan naar de invloed die Rusland probeerde uit te oefenen op de verkiezingen.

Overeenkomst

Commissieleden willen vaststellen of Trump de directeur inderdaad ontsloeg vanwege het FBI-onderzoek. De aantekeningen die Comey zelf maakte, kunnen daarbij van pas komen. Comey had tijdens zijn hoorzitting laten weten dat hij de memo's expres zo had opgesteld, dat zij niet als geclassificeerde informatie hoeven te worden beschouwd. De commissie heeft nu een overeenkomst bereikt met de FBI.

Wanneer de commissieleden de memo's kunnen inzien, is nog niet precies bekend, meldden de senatoren van de donderdag. De Democraat Mark Warner liet aan persbureau Reuters weten ervan uit te gaan dat dat "snel" zou gebeuren: "Ik denk dat het essentiële informatie is, die we absoluut moeten meenemen in ons onderzoek."