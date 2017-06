Prominente Kardinaal Pell verdacht van seksueel misbruik

De politie in de staat Victoria meldt dat verschillende mensen een aanklacht met betrekking tot seksueel misbruik tegen hem hebben ingediend. De precieze aanklacht is nog onbekend. Pell moet op 18 juli voor de rechter verschijnen in Melbourne.

Het gaat om oudere zaken, die naar boven kwamen tijdens het onderzoek naar seksueel misbruik binnen Australische instituties. Het onderzoek werd in 2013 gestart; de commissie onderzoekt onder meer naar scholen, sport clubs en de kerk. Die commissie publiceert in december haar algemene conclusies; in de tussentijd worden zaken en beschuldigingen die tijdens het onderzoek naar boven komen, opgevolgd door de politie.

Vaticaan

Pell is in rang de hoogste katholieke geestelijke van Australië. Sinds 2014 is hij bovendien in het Vaticaan de belangrijkste financieel-economisch raadgever van de Paus. Hij werd meerdere malen geïnterviewd door rechercheurs van de politie in Victoria.

Vorig jaar juli vertelden twee mannen dat ze als jonge jongens al in de jaren '70 onzedelijk waren benaderd en betast door Pell tijdens het spelen in een zwembad. Hun verhaal staat niet op zich. Ook in de decennia daarna zou Pell zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare vergrijpen, zoals ongewenst gedrag tegen koorknapen van de St Patrick-kathedraal. Pell heeft alle aanteigingen ontkend.

Onschuld

In februari werd hij uit het Vaticaan teruggeroepen door de Australische Senaat "om medewerking te verlenen aan de politie en het team van publieke aanklagers." Namens de Australische politie benadrukte hoofdcommissaris Shane Patton donderdag in een persconferentie dat Pell's zaak "behandeld wordt als iedere andere beschuldiging van seksueel misbruik."

Een maand geleden sprak de kardinaal uitgebreid met verslaggevers in Rome, volgens the Guardian. Hij zei toen onschuldig te zijn en te blijven meewerken met het politie-onderzoek.