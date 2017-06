Oud-rechter leidt onderzoek naar fatale torenbrand in Londen

Moore-Bick was tot voor kort een vooraanstaand raadsheer bij de op een na hoogste rechtbank in Engeland en Wales. Volgens de Britse premier Theresa May krijgen ook bewoners van de woontoren zeggenschap over de richting van het onderzoek, schrijft de BBC.

De brand in de Grenfell Tower, op 14 juni, ontstond iets voor middernacht en werd veroorzaakt door een defecte koelkast. Het vuur verspreidde zich daarna razendsnel door het 24 verdiepingen tellende gebouw. Dat dat kon gebeuren, blijkt te komen door het gebruikte isolatiemateriaal. Dat was niet voldoende brandwerend, maar werd bij een recente renovatie gebruikt voor de bekleding van alle wanden in de flat. Bewoners maakten zich al eerder zorgen over de branveiligheid van de woontoren.

Moore-Bick zal zich buigen over de renovatie en bouw van de woontoren in Londen. Ondertussen worden in de rest van Engeland tests gedaan op de brandveiligheid van vergelijkbare flatgebouwen.

De Londense politie blijft vooralsnog in de veronderstelling dat het dodenaantal van de brand rond de tachtig ligt. Een definitief aantal kan volgens de onderzoekers pas over een aantal maanden worden vastgesteld.