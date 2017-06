Laptops op vluchten naar Verenigde Staten blijven toegestaan

Belangrijkste voorwaarde is dat vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen binnen drie weken, voor alle vluchten naar de Verenigde Staten, de elektronische apparaten groter dan telefoons moeten scannen op explosieven.

De maatregelen gelden op 280 luchthavens in 105 landen. In totaal doen 180 internationale luchtvaartmaatschappijen dagelijks de VS aan met in totaal 2000 vluchten. Volgens het ministerie voldoet 99 procent van de luchtvaartmaatschappijen aan de voorwaarden.

De ban op laptops kon wereldwijd op grote weerstand rekenen bij zowel passagiers als vliegmaatschappijen. Het plan is woensdag dan ook met instemming begroet door de bedrijven.

Verbod

In maart kregen tien vliegvelden in onder meer Turkije, Qatar en de Golfstaten al beperkingen opgelegd voor het meenemen van grotere elektronische apparaten aan boord. Mensen mogen de apparaten alleen nog meenemen als ze die inchecken in het bagageruim.

Volgens Amerikaanse autoriteiten kan een einde komen aan deze maatregel als de tien vliegvelden bereid zijn om aan de nieuwe veiligheidsmaatregelen te voldoen.

Eerder gingen er geruchten rond dat het laptopverbod verder zou worden uitgebreid en daardoor ook Europese landen zou treffen. Het plan is in mei van tafel geveegd na een bijeenkomst van ambtenaren van de VS en de Europese Unie.

Kritiek

Verschillende belanghebbende partijen hebben de afgelopen tijd kritiek geleverd op het Amerikaanse plan om elektronica groter dan een telefoon uit de cabine te weren. Een dergelijk verbod zou veel geld kosten en leiden tot extra drukte bij de bagagecontrole op vliegvelden.

Daarnaast zou het verminderde risico op verstopte explosieven in laptops of tablets niet opwegen tegen het brandgevaar als deze apparaten in het bagageruim worden vervoerd, waar vliegtuigpersoneel niet bij kan tijdens een vlucht.