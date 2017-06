Noord-Korea geeft opdracht tot executie Zuid-Koreaanse oud-president Park

KCNA gaf niet aan wat de bron is van de nieuwe informatie. Een Japanse krant berichtte deze week dat de toenmalige president in 2015 groen licht gaf voor een plan om Kim uit te schakelen. Park zit momenteel in een Zuid-Koreaanse cel. Ze is afgezet vanwege een corruptieschandaal.

Dat Park al vastzit, blijkt Pyongyang er niet van te hebben weerhouden haar ter dood te veroordelen. Ook haar voormalige spionnenbaas moet worden gedood, vinden de Noord-Koreanen. Ze eisen de onmiddellijke uitlevering van het duo.

"We verklaren in ons thuisland en in het buitenland dat we de verrader Park Geun-hye en de ex-directeur van het marionettenagentschap voor inlichtingen de doodstraf zullen opleggen", dreigden de Noord-Koreaans autoriteiten volgens KCNA.