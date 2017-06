Britse rechtbank klaagt zes politieagenten aan om Hillsborough-ramp

Onder de beschuldigden is de voormalige politieman David Duckenfield, die de leiding had over de politie tijdens de ramp.

Op de noodlottige dag kwamen supporters van de voetbalwedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest, die de halve finale van de FA Cup zouden spelen, in de verdrukking.

De politieagenten maakten extra hekken open om duizenden supporters naar binnen te laten. Daardoor ontstonden knelpunten waardoor de fans in de verdrukking raakten.

Doodslag

Duckenfield hangt doodslag boven het hoofd. Vijf andere agenten, die dicht bij de plek waren, worden ook vervolgd. Een van de andere inspecteurs zou eerder in een van zijn verklaringen hebben gelogen, en wordt ook daarvoor vervolgd.

Vorig jaar werd het drama, dat geldt als de grootste ramp in de Britse sportgeschiedenis, voor het eerst justitieel behandeld nadat de Britse justitie een vooronderzoek startte.

De conclusie was toen dat falen van het korps tot de ramp heeft geleid.

Eerder onderzoek

In 2012 bleek al uit een onderzoek naar duizenden uitgelekte documenten dat de hulpdiensten na de stormloop te traag hadden gereageerd.

Het onderzoek wees op slechte leiding en aansturing. Volgens een van de onderzoekers had bijna de helft van de slachtoffers nog kunnen leven.

Verder bleek uit de documenten dat politiefunctionarissen meer dan 160 getuigenverklaringen zouden hebben aangepast in een poging de schuld in de schoenen van de Liverpoolfans te schuiven. Ook zouden zeker 116 kritische opmerkingen over de politieleiding zijn weggehaald.