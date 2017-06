Duits parlement stemt deze week over homohuwelijk na draai Merkel

Op een bijeenkomst in Berlijn liet de CDU-leider maandag blijken niet meer tegen een vrije stemming in de Bondsdag over de kwestie te zijn. Merkels coalitiepartner SPD drong daarom aan op een snelle stemming.

Een ruime meerderheid in het Duitse parlement zal bij het wegvallen van de fractiediscipline voor het homohuwelijk stemmen, zo is de verwachting. Van de partijen in de Bondsdag was alleen de CDU/CSU-fractie nog tegen het openstellen van het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht.

Merkel noemde het maandagavond op een bijeenkomst van een Duits vrouwentijdschrift jammer dat over het homohuwelijk standpunten worden ingenomen op congressen van politieke partijen. Zij sprak van een "zeer individuele kwestie".

Duitsland kent sinds 2001 een geregistreerd partnerschap. Anders dan in Nederland staat dit alleen open voor koppels van gelijk geslacht. Het verschil met het huwelijk zit hem onder meer in het recht om kinderen te adopteren.

Sociaaldemocraten

De sociaaldemocratische SPD besloot zondag op een partijcongres alleen in een volgend kabinet te stappen als het homohuwelijk mogelijk wordt. De Groenen en de liberale FDP hadden deze voorwaarde al eerder gesteld. In september zijn in Duitsland parlementsverkiezingen.

In dertien Europese landen kunnen partners van hetzelfde geslacht op dit moment trouwen. Duitsland is een van de laatste grote landen waar dit nog niet het geval is. In veertien Europese landen kunnen lhbt'ers wel een andere samenlevingsvorm aangaan.