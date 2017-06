Hooggerechtshof Venezuela aangevallen vanuit helikopter

Vanuit de helikopter zou een granaat naar het Hooggerechtshof zijn afgevuurd, maar die is niet geëxplodeerd. De helikopter werd gestolen door een piloot van de politie, zegt de regering. Er werden ook schoten gehoord.

Maduro zei tijdens een live toespraak op de staatsomroep dat de helikopter ook over het minsterie van Binnenlandse Zaken was gevlogen, waar net een sociale bijeenkomst gaande was.

Het incident zou een verdere escalatie betekenen van de protesten en het geweld dat al enkele maanden aanhoudt in Venezuela. Vooralsnog melden internationale media dat er ondanks de schoten, geen doden of gewonden zijn gevallen.

Hooggerechtshof

Het hooggerechtshof speelt een belangrijke rol in de onrust: het instituut nam in maart de macht van het parlement over, waardoor de oppositie monddood werd gemaakt. Volgens het Hof functioneerde het parlement slecht en hielden parlementariërs zich niet aan de regels.

Volgens tegenstanders van de regering handelen de rechters in opdracht van Maduro. Buurlanden reageerden verontwaardigd op de beslissing en spraken van een staatsgreep.

Waarschuwing

Wat er precies is gebeurd bij het Hof, is onduidelijk. Op sociale media worden beelden en video's gedeeld van een helikopter boven het gebouw; andere media spreken van een brand. Tegenover de staatstelevisie sprak Maduro over "terroristen" die een coup wilden plegen. Hij riep de oppositiepartijen op het incident te veroordelen; eerder deze maand riep oppositieleider Leopoldo López juist militairen in het land op om tegen de regering in opstand te komen.

Het incident volgde enkele uren nadat de Venezolaanse president nog had gewaarschuwd dat een gewelddadige omverwerping van zijn socialistische regering door zijn protesterende tegenstanders, tot oorlog zou leiden.

Officier

Volgens de BBC plaatste de betrokken Venezolaanse politieman een bericht via Instagram, waarin hij laat weten te handelen namens "een coalitie van militairen, politiemensen en burgers die weer balans willen en die tegen deze criminele regering zijn".

President Maduro verzekerde de Venezolanen op televisie dat speciale eenheden zowel de helikopter als de verantwoordelijken snel in handen zouden krijgen.