Strateeg Clinton-campagne getuigt over Russische hack tijdens verkiezingen

Het was een hoorzitting achter gesloten deuren; commissieleden lieten achteraf weinig los tegenover de Amerikaanse pers. Podesta zelf liet weten dat hij "graag de commissie tot dienst wilde zijn in dit onderzoek naar de bemoeienis van Rusland met het democratische proces in de Verenigde Staten."

Tijdens de verkiezingsrace werd door hackers ingebroken op de e-mailaccounts van het Democratische campagneteam. Daarbij werden vooral e-mails uit Podesta's inbox onderschept en online gepubliceerd.

Reactie Trump

Rusland heeft tot nu toe in alle toonaarden ontkend dat die hack door de staat zou zijn uitgevoerd of bevolen. Ook de Amerikaanse president Donald Trump ontkent dergelijke beïnvloeding; volgens hem laat het onderzoek zien dat de Democratische politieke partij "slechte verliezers zijn".

Op Twitter merkte Trump wel op dat zijn voorganger, Barack Obama, tijdens zijn presidentschap te weinig deed tegen Russische cyberacties. Volgens hem is niet hij, maar Obama schuldig aan samenwerking met de Russen.

In de krant Washington Post verscheen vorige week uitgebreide berichtgeving over de reactie van de regering-Obama op de aanwijzingen van Russische hacks tijdens de campagne. Podesta liet dinsdagavond weten dat de overheid zich toen "geconfronteerd zag door de zwaarste vorm van Russische hack-activiteiten, die de staat tot dan toe had meegemaakt."

Er lopen momenteel meerder onderzoeken naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. Zo doet ook de FBI onderzoek naar de banden tussen het Trump-campagneteam en Russische zakenmensen en hoge ambtenaren. Vanwege dat onderzoek zou de voormalig FBI-directeur James Comey door Trump ontslagen zijn.