President Venezuela waarschuwt de wereld voor oorlog

Demonstranten gaan nu al drie maanden de straat op om te protesteren tegen zijn bewind.

"Ik beloof de wereld, en ik hoop dat de wereld na negentig dagen van protest luistert, vernietiging en dood", zei Maduro over de anti-regeringsprotesten. De onlusten hebben sinds april al 75 mensen het leven gekost in het land.

"Als Venezuela in chaos en geweld wordt geworpen, gaan we ten strijde", aldus de president. "We zullen nooit opgeven en wat niet met stemmen kan worden bereikt, zullen we met wapens doen. We zullen het vaderland bevrijden met wapens."

Dictator

Oppositieleiders noemen Maduro een dictator die een eenmaal welvarende economie kapot heeft gemaakt. Maduro noemt hen juist gewelddadige leiders van een staatsgreep.

Maduro beschuldigt Washington ervan zijn tegenstanders te steunen en controle te willen krijgen over de olierijkdom van de natie. Hij waarschuwde dat de "vernietiging" van Venezuela zal leiden tot een enorme vluchtelingengolf die de migrantencrisis in het Middellandse-Zeegebied zal doen verbleken.

"Luister, president Donald Trump. Je zal twintig muren in de zee moeten bouwen, een muur van Mississippi naar Florida, van Florida naar New York, het zal idioot zijn. Jij hebt de verantwoordelijkheid: stop de gekheid van de gewelddadige Venezolaanse rechtervleugel."