Tientallen gewonden na ontsporing metro New York

De gewonden worden onder meer behandeld voor rookinhalatie. Zeventien personen zijn overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen ter controle.

Het ongeluk gebeurde om 9.54 uur lokale tijd. The New York Times schrijft over paniek tijdens de evacuatie van de inzittenden. Zij moesten nog een stuk lopen door de metrotunnel tot het eerstvolgende station. In totaal moesten achthonderd personen worden geëvacueerd. Op andere routes is ook vertraging ontstaan door het incident.

Hoe het kon dat de metro ontspoorde is onduidelijk, het toestel wordt onderzocht door de autoriteiten. Ook is nog niet bekend waarom er aan de noodrem werd getrokken.