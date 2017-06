Politie Londen heeft kwart van slachtoffers flatbrand geïdentificeerd

Het jongste slachtoffer is een jongetje van vijf. De familie van deze Isaac Paulous liet dinsdag weten: "Wij zullen deze aardige, energieke, gulle jongen missen. We weten dat God over hem waakt en dat hij nu veilig in de hemel is."

De politie heeft een naam weten te geven aan twintig van de in elk geval 79 slachtoffers. Een woordvoerder liet weten dat het vermoedelijk nooit helemaal duidelijk wordt hoeveel mensen er exact in het vuur zijn omgekomen.

De Britse overheid heeft forse kritiek gehad op de manier waarop de regering van premier Theresa May heeft gereageerd op de flatbrand.

Gevelplaten

Het onderzoek van de politie richt zich ook op de mensen die verantwoordelijk zijn voor het bouwen van de flat. Hierbij werden goedkope gevelplaten gebruikt, die vanwege het brandgevaar werden afgeraden voor gebouwen boven de 30 meter.

De vraag is of het gebouw wel voldeed aan de brandvoorschriften. Uit nieuwe cijfers is dinsdag gebleken dat er in het Verenigd Koninkrijk 95 gebouwen zijn die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen.

Een woordvoerder van premier May liet weten dat er een groot onderzoek zou moeten komen om tot op de bodem uit te zoeken hoe decennia lang de goedkope gevelplaten in flats konden worden gebruikt.

De 95 gebouwen die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen, worden op zeer korte termijn ontruimd of aangepast.

Dertig meter

Het Amerikaanse bedrijf Arconic Inc, dat de gevelplaten verkocht, kondigde maandag aan de verkoop van betreffende gevelplaten aan banden te leggen. Het materiaal wordt niet meer verkocht voor bouwprojecten hoger dan 30 meter.

De Grenfell Tower was meer dan 60 meter hoog en telde 24 verdiepingen.