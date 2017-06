'22 miljoen Amerikanen verliezen zorgverzekering bij Trumpcare'

In 2026 zouden er in totaal 49 miljoen Amerikanen zijn zonder zorgverzekering, aldus het CBO. Met de huidige zorgwet, Obamacare, gaat het maar om de helft van dat aantal.

Obamacare is een door president Barack Obama fel bevochten hervorming van het Amerikaanse zorgstelsel. De wet verplicht iedere Amerikaan een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast mogen verzekeraars geen hogere premies rekenen aan mensen die al ziek zijn.

Veel Republikeinen zien de wet als ongewenste overheidsbemoeienis. Daarom was het afschaffen van Obamacare een van de belangrijkste beloftes van Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne.

Tweede maal

Het zou de tweede maal zijn dat Trump probeert een nieuwe zorgwet door het congres te krijgen. In maart deed hij al een poging, maar hij trok het voorstel terug toen bleek dat er geen meerderheid was in het Huis van Afgevaardigden.

Het Huis stemde vorige week in met een aangepaste versie van 'Trumpcare'. In het alternatieve zorgplan van de regering-Trump worden onder andere de belastingsubsidies afgeschaft die onder Obamacare werden verleend op basis van het inkomen van en de kosten voor zorg in de woonplaats van de verzekerde. Die moeten worden vervangen door belastingvoordeel dat voornamelijk is gebaseerd op leeftijd.

Aan ouderen kan wel meer in rekening worden gebracht door verzekeraars: de bepaling dat zij ouderen niet meer dan drie keer zo veel mochten rekenen dan jongeren verdwijnt. Ook is er geen gegarandeerde bescherming meer voor mensen die een al bestaande aandoening hebben op het moment dat zij een verzekering afsluiten.

'Slecht rapport'

De Democraten, die tegen het plan stemden, stelden vorige maand dat de Republikeinen het voorstel ter stemming brachten zonder te weten hoeveel het plan uiteindelijk zal kosten of hoeveel mensen hun verzekering zullen kwijtraken. De Republikeinen weigerden te wachten op een doorrekening door de rekenkamer van het Congres.

Het Witte Huis liet in een reactie weten dat de rekenkamer een "slecht rapport" heeft geschreven en dat de cijfers "niet te vertrouwen zijn".

In de senaat hebben de Republikeinen een meerderheid met 52 van de honderd zetels. Maar meerdere Republikeinen hebben al aangekondigd ernstig te overwegen tegen het voorstel te stemmen. Zij zijn vooral bang dat de kiezers in hun district woest worden en de senatoren afrekenen op de nieuwe wet bij de senaatsverkiezingen volgend jaar.