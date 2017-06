Ontwapening Colombiaanse rebellengroepering FARC voltooid

Daarmee beëindigt de linkse groepering een halve eeuw oorlog in het Zuid-Amerikaanse land. "Vandaag hebben we alle individueel geregistreerde wapens van de FARC ingenomen, met uitzondering van het wapentuig dat is bedoeld voor de veiligheid bij het demobilisatiekamp", stelt de VN in een verklaring.

Het ontwapenen van de naar schatting 7.000 FARC-leden, die meer dan 7.000 wapens hebben ingeleverd, volgt na het vredesakkoord van 2016. Met dit akkoord en het overdragen van de wapens van de grootste rebellengroep van Colombia komt het oudste burgerconflict in Zuid-Amerika tot een eind.

Met de ontmanteling van de FARC dreigen andere partijen de plaats van de rebellengroepering in te nemen. Vooral op het gebied van de drugshandel, de grootste inkomstenbron van de FARC, azen andere groeperingen om de plek van de groep over te nemen.

De ELN is zo'n partij. Naast de drugshandel probeert de ELN ook inkomsten te vergaren door ontvoeringen. Zoals bij de Nederlandse journalisten van Spoorloos, Derk Bolt en Eugenio Follender.

Ceremonie

De ontwapening van de FARC wordt dinsdag met een ceremonie officieel gemaakt. FARC-leider Rodrigo Londono zal tijdens een ceremonie in het centraal gelegen Mesetas de Colombiaanse president Juan Manuel Santos de hand schudden. Daarmee is de ontwapening voltooid.

"Dit is een historisch moment", zei Londono eerder vooruitlopend op de verklaring van de VN. "De ontwapening is een daad van bereidheid, durf en hoop", schreef de rebellenleider op Twitter.

De wapens worden omgesmolten tot een aantal herdenkingsmonumenten in Colombia, in New York bij de Verenigde Naties en op Cuba, waar beide partijen vier jaar onderhandelden over vrede.