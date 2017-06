Levenslang voor Canadese verpleegster die acht patiënten ombracht

Elizabeth Wettlaufer bekende volgens Canadese media schuld aan de moord op vijf vrouwen en drie mannen in de leeftijd van 75 tot 96 jaar. De vrouw was werkzaam in de plaatsen Woodstock en Londen in de provincie Ontario.

Wettlaufer gaf toe dat ze haar bejaarde slachtoffers in verpleeghuizen en een woning injecteerde met dodelijke hoeveelheden insuline, zonder daar een medische reden voor te hebben. De verpleegkundige verontschuldigde zich maandag in de rechtszaal tegenover de nabestaanden.

De 50-jarige vrouw kan na 25 jaar voorwaardelijk vrijkomen, maar volgens de rechter is de kans daarop gering. Hij legde Wettlaufer acht keer levenslang op. Ook veroordeelde het hof haar tot jarenlange celstraffen voor meerdere pogingen tot moord en zware mishandeling.

Spijt

De verpleegkundige verklaarde eerder zichzelf te hebben gezien als instrument van God, maar betuigde uiteindelijk toch spijt. Een van de nabestaanden noemde dat een "verspilling van tijd, papier en zuurstof". Arpad Horvath Jr. verloor zijn vader en zei te hopen "dat haar geweten haar gevangenis wordt en dat ze er zal wegrotten".

In september begon de politie een onderzoek naar de verdachte dood van meerdere bejaarden. Een dag later nam Wettlaufer ontslag. In oktober werd ze gearresteerd.