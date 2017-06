May bereikt akkoord met Noord-Ierse partij DUP over gedoogsteun regering

De partijen hebben bijna twee weken met elkaar gesproken voor het akkoord over gedoogsteun definitief werd.

Eerder bereikten DUP en de Conservatieve Partij al op hoofdlijnen een akkoord, waardoor May vorige week een voorlopig programma van wetten kon presenteren tijdens de opening van het Britse parlement.

De partijen benadrukken dat het om gedoogsteun gaat en dat er formeel geen sprake is van een coalitie tussen de Conservatieve Partij en DUP. De parlementsleden van DUP zullen voorstellen van de Conservatieven in het Lagerhuis op hoofdlijnen steunen. Specifieke onderwerpen waarop de Conservatieven steun zullen krijgen van DUP, hebben de partijen nog niet bekendgemaakt.

In ruil voor de gedoogsteun zou Noord-Ierland in ieder geval een miljard pond aan financiële steun ontvangen. Ook zal de zorg aan Noord-Ierse veteranen door de Britse regering een impuls krijgen.

May betitelde het akkoord als een "erg goed akkoord". DUP-leider Arlene Foster zei "opgetogen" te zijn met de overeenkomst. "Dit akkoord zal een stabiele regering opleveren voor het Verenigd Koninkrijk in een voor het land belangrijke tijd", aldus Foster.

Brexit

Premier May moest op zoek naar een partner om een regering mee te vormen nadat haar Conservatieve Partij bij de tussentijdse verkiezingen de meerderheid in het parlement verloren had. May had de tussentijdse verkiezingen in juni juist uitgeschreven om haar mandaat te vergroten in aanloop naar de Brexit-onderhandelingen met de EU.

Eerder had DUP-leider Foster al gezegd dat ze May op hoofdlijnen steunt in haar Brexit-plannen. Het is nog niet duidelijk of de positie van de Britse regering ten aanzien van de Brexit zal veranderen nu May een akkoord heeft bereikt met de Noord-Ieren.

Noord-Ierland is vanwege de grens met Ierland, een lid van de EU, erg afhankelijk van open grenzen. Deze open grenzen staan mogelijk op het spel als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.