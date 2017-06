Terminaal zieke Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo vervroegd vrijgelaten

De 61-jarige mensenrechtenactivist wordt momenteel behandeld in een ziekenhuis in de noordoostelijke stad Shenyang, in de buurt van de penitentiaire inrichting waar hij sinds 2009 gevangen zat, meldt The Guardian.

Liu werd in 2008 opgepakt, nadat hij in zijn manifest Charter 08 opriep tot een einde aan het Chinese eenpartijstelsel en een verbetering van de mensenrechtensituatie. Een jaar later werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar wegens het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Sindsdien werd er maar zelden iets van hem vernomen.

In 2010 won Liu de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn "lange en geweldloze worsteling voor fundamentele mensenrechten in China". Het Nobelcomité zei over zijn rol als activist: "Door de zware straf die hem is opgelegd, is Liu het belangrijkste symbool geworden van deze verdragende strijd voor mensenrechten in China." Liu kon de prijs vanwege zijn gevangenschap niet zelf in ontvangst nemen.

Huisarrest

De echtgenote van Liu, Xia, leeft onder huisarrest sinds haar man de Nobelprijs won. Volgens berichten uit haar omgeving heeft de isolatie waar ze onder verkeert geleid tot depressieve klachten. Xia wordt al bijna zeven jaar vastgehouden, maar is nooit formeel in staat van beschuldiging gesteld voor een misdrijf.

Amnesty International roept de Chinese regering op het huisarrest van Liu Xia op te heffen en het echtpaar een hereniging toe te staan.