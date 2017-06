Deel inreisverbod Trump toch tijdelijk ingevoerd

Het hof gaat zich in oktober buigen of het inreisverbod voor inwoners uit zes islamistische landen rechtmatig is. Tot die tijd mag Trump onderdelen van zijn voorgenomen inreisverbod invoeren.

Toch leggen de opperrechters de regering wel beperkingen op. De maatregelen mogen alleen betrekking hebben op ''buitenlandse burgers die geen bonafide relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten''.

Het besluit is een overwinning voor Trump in de strijd om het inreisverbod toch van kracht te laten gaan. Eerdere wetten voor een tijdelijk inreisverbod werden de afgelopen maanden door lagere rechtbanken steeds afgewezen.

Eerder deze maand kwam het '9th Circuit Court' in San Francisco, dat de zaak in hoger beroep behandelde, tot de conclusie dat de uitspraak van een federale rechter op Hawaï, die in maart belangrijke delen van Trumps decreet blokkeerde, terecht was.

Op 25 mei velde een rechtbank in de staat Virginia in hoger beroep al hetzelfde oordeel nadat een rechter in Maryland de plannen van Trump naar de prullenbak had verwezen. Het Witte Huis liet daarop weten naar het hooggerechtshof te stappen om alsnog gedaan te krijgen dat reizigers uit Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran worden geweerd uit de VS.