Boot met 170 toeristen aan boord zinkt in stuwmeer Colombia

De lokale autoriteiten melden dat zeker 99 opvarenden zijn gered. Negen mensen zijn omgekomen en 28 worden nog vermist. In het plaatselijke ziekenhuis liggen tientallen gewonden.

Het is niet bekend waar de toeristen vandaan komen, meldt de BBC.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe het grote schip zinkt en passagiers zich vastklampen aan de reling. Tijdens het zinken sprongen mensen van de bovenste verdieping naar beneden. Het schip telde vier verdiepingen.

Andere recreatieschepen schoten te hulp in pogingen om iedereen van het schip en uit het water te krijgen.

Luchtmacht

Volgens persbureau AP zijn militairen met toestellen van de Colombiaanse luchtmacht ingezet om de toeristen te redden. Brandweerkorpsen van nabijgelegen steden zijn eveneens uitgerukt voor een grote reddingsactie.

De burgemeester Federico Gutierrez heeft een klemmend beroep gedaan op weggebruikers om wegen vrij te houden voor alle hulpdiensten. "Levens redden is nu het belangrijkste", aldus de burgemeester.

Het gaat om het vier dekken tellende schip El Almirante. Het is niet duidelijk waarom het schip gekapseist is. Volgens berichten in lokale media zou de boot overvol zijn. Overlevenden zouden gezegd hebben dat er geen reddingsvesten aanwezig waren.

Penol-reservoir

Het vaartuig is onder water verdwenen in het Penol-reservoir, dat ontstond nadat in de jaren zeventig een enorme dam werd gebouwd. In het reservoir wordt stroom opgewekt. Daarnaast is het een belangrijke toeristische attractie.

Het reservoir bij de stad Guatape bevindt zich zo’n 45 kilometer ten oosten van Medellin, de tweede stad van Colombia.