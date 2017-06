Boot met 150 toeristen aan boord zinkt in stuwmeer Colombia

Het vaartuig is onder water verdwenen in het Penol-reservoir, dat ontstond nadat in de jaren zeventig een enorme dam werd gebouwd. In het reservoir wordt stroom opgewekt. Daarnaast is het een belangrijke toeristische attractie.

Het reservoir bij de stad Guatape bevindt zich zo’n 45 kilometer ten oosten van Medelin, de tweede stad van Colombia.

Hoeveel slachtoffers er precies zijn is onduidelijk, de autoriteiten hebben wel bevestigd dat zeker drie mensen zijn omgekomen. Het is niet bekend waar de toeristen vandaan komen, meldt de BBC.

Luchtmacht

Volgens persbureau AP zijn militairen met toestellen van de Colombiaanse luchtmacht onderweg om de toeristen te redden.

Het gaat om het drie dekken tellende schip El Almirante. Het is niet duidelijk waarom het schip gekapseist is.