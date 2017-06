Zeker zestig flats in Londen niet brandveilig genoeg

Britse functionarissen nemen in de nasleep van de brand in de Grenfell Tower ongeveer zeshonderd hoge gebouwen onder de loep. Duizenden Londenaren moesten vrijdag hun appartementen verlaten, nadat de brandweer had geconcludeerd dat de flatgebouwen te onveilig waren.

Door de brand in de Grenfell Tower kwamen eerder deze maand zeker 79 mensen om het leven. De brand is vermoedelijk ontstaan in een koel-vriescombinatie. Het vuur kon zich daarna razendsnel verspreiden door de brandbare gevelbekleding op de woontoren.

Nalatigheid

Bewoners van de woontoren maken zich al jaren zorgen over de gebrekkige brandveiligheid van het pand. Een actiegroep heeft de gemeente en de verhuurdersmaatschappij meerdere malen van ernstige nalatigheid beschuldigd.

De brand in de woontoren geldt in Groot-Britannië als de meest dodelijke sinds de Tweede Wereldoorlog. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt mogelijk nog op. Er is veel onduidelijkheid over hoeveel mensen tijdens de brand in de toren zijn achtergebleven.