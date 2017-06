Nederlandse cameraman gearresteerd in Turkije tijdens Gay Pride

AP heeft dat zondag bevestigd. Over de reden voor zijn arrestatie is nog niets bekend. Volgens collega's liet hij zijn Turkse perskaart zien, maar maakte dat geen verschil.

Het persbureau liet weten dat het onderzoekt waarom Janssen is aangehouden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag probeert in contact te komen met met de cameraman en te achterhalen wat er precies is gebeurd.

De Gay Pride in Istanbul is een evenement dat dit jaar voor het derde jaar op rij is verboden door de autoriteiten - die zeggen de openbare orde en veiligheid te willen bewaren.

"De echte reden voor deze reacties op een mars die twaalf jaar lang in vrede plaatsvond is haat", zei een woordvoerder van de organisatie zondag. "Onze veiligheid kan niet worden gegarandeerd door ons achter muren op te sluiten of ons te vragen ons te verstoppen. Onze veiligheid zal worden gegarandeerd door ons in de grondwet te erkennen, door gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid veilig te stellen."

Homofobie

Hoewel homoseksualiteit in Turkije niet verboden is, blijft homofobie een wijdverbreid probleem. Volgens critici hebben president Tayyip Recep Erdogan en zijn islamistische AK-partij weinig interesse getoond in het uitbreiden van de rechten van minderheden, LBHT'ers en vrouwen.

Ondanks het verbod gingen op verschillende plekken in Istanbul activisten de straat op. De politie gebruikte traangas om hen uiteen te jagen. Volgens de activisten werd ook gebruik gemaakt van rubberkogels.