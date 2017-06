Onder hen veel toeristen, want twee hotels en twee campings zijn ontruimd, zo melden Spaanse media. Zij worden opgevangen in hotels en sporthallen.

De brand is zaterdag uitgebroken in een bos met naaldbomen in de gemeente Moguer. De autoriteiten in Andalusië gaan er vooralsnog van uit dat de brand is aangestoken.

Vorige week kwamen bij een bosbrand in buurland Portugal zeker 64 mensen om het leven.