Zeker 146 doden bij brand door gekantelde tankwagen in Pakistan

Toen iemand een sigaret rookte, zou de olie vlam hebben gevat. De olie van de tankwagen stroomde over de snelweg waardoor het vuur zich snel verspreidde.

''Na het lek begonnen mensen familieleden te bellen om te helpen bij het verzamelen van olie'', zei een 57-jarige inwoner van een plaatsje in de omgeving. ''Er kwamen ook mensen uit nabijgelegen dorpen. Er moeten vijfhonderd personen hebben gestaan toen de brand uitbrak.''

De bestuurder verloor volgens de autoriteiten na een klapband de macht over het stuur. De tankwagen vervoerde volgens de krant Dawn zo'n 40.000 liter brandstof.

Autoriteiten vrezen dat het dodental nog kan oplopen. Lokale media hebben het over tientallen gewonden.

Vuurbal

Agenten deden volgens een woordvoerder van het provinciebestuur nog een vergeefse poging om mensen op afstand te houden. Toen de tankwagen even later ontplofte, werden veel mensen geraakt door de vuurbal. Auto's en motorfietsen die zich vlakbij de tanker bevonden zijn volkomen uitgebrand.

De medische hulpdiensten in de streek zijn volgens Pakistaanse media overweldigd door het drama. De regering van de provincie Punjab erkende dat er daardoor problemen zijn, maar beloofde alles in het werk te stellen om levens van gewonden te redden. De helikopter van de premier van Punjab is, naast legerhelikopters, ingezet om ernstig verbrande slachtoffers naar ziekenhuizen en brandwondencentra te brengen.

Aanslagen

Het ongeluk volgt op een zeer bloedige vrijdag in Pakistan, toen terroristen op drie plaatsen toesloegen. Bij een bomaanslag op een overwegend sjiitische plaats in het noordwesten vielen meer dan tachtig doden en tweehonderd gewonden. In Quetta en Karachi vielen vrijdag bijna twintig doden door terroristische aanslagen.