WHO en Unicef slaan alarm om cholera-uitbraak in Jemen

Dat zeggen de twee organisaties die gelieerd zijn aan de Verenigde Naties in een gezamenlijke verklaring. Zij slaan alarm vanwege de stijgende ziektegevallen. De VN-organisaties verwachten dat het dodental nog flink gaat oplopen.

Elke dag raken ongeveer vijfduizend Jemenieten besmet met de dodelijke infectieziekte. Vooral kinderen lopen gevaar. Een kwart van de overledenen zijn kinderen.

De organisaties zeggen er alles aan te doen om de uitbraak een halt toe te roepen. "We staan nu voor de ergste uitbraak van cholera wereldwijd", stellen de WHO en Unicef in de verklaring. "In twee maanden tijd is cholera verspreid tot vrijwel elke uithoek van het land."

Drinkwater

De burgeroorlog in Jemen heeft ervoor gezorgd dat bijna 15 miljoen mensen geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen en drinkwater.

Daarnaast zijn veel mensen ondervoed waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor de ziekte. De VN dringt bij regering van Jemen aan om meer te doen tegen de cholera-uitbraak.