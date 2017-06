Elf doden bij explosie steenkolenmijn Colombia

Dat zegt de Colombiaanse regering zaterdag. De explosie vond vrijdag plaats in een illegale ondergrondse kolenmijn in de provincie Cundinamarca. De explosie zou zijn veroorzaakt door methaangas.

"In totaal zijn elf doden te betreuren, een persoon is zwaargewond en twee zijn nog bedolven onder het puin", stelt de Colombiaanse overheid in een verklaring.

In het gebied van de ingestorte mijn is veel illegaal mijnwerk en regelmatig gebeuren daar ongelukken. Colombia is de op vier na grootste exporteur van steenkool wereldwijd.