Tientallen torens Engeland voldoen niet aan eisen brandveiligheid

Britse autoriteiten zeggen dat brandweerlieden bij zeshonderd torens in heel Engeland controles hebben uitgevoerd.

Bewoners van een aantal torens dat volgens de brandweer niet voldoet aan de brandveiligheidseisen, zijn direct geëvacueerd en elders ondergebracht. Het gaat onder meer om vijf gebouwen in Londen waarbij dezelfde brandbare bekleding is aangetroffen als bij de afgebrandde toren elders in de hoofdstad.

Volgens de Britse premier Therese May, die eerder haar excuses aanbood voor haar late reactie op het dodelijke incident, wordt er hard gewerkt om de brandveiligsheidsproblemen zo snel mogelijk op te lossen.

Oorzaak

De brand in Grenfell Tower werd op 14 juni veroorzaakt in een koelvries-combinatie. Het vuur kon zich daarna razendsnel verspreiden omdat het pand was bekleed met brandbare beplating. De producent waarschuwde eerder voor de risico’s die deze met zich meebrachten voor hoge gebouwen, maar toch werden de kunststoffen platen gebruikt.

Bewoners van de woontoren maken zich al jaren zorgen over de gebrekkige brandveiligheid van het pand. Een actiegroep heeft de gemeente en de verhuurdersmaatschappij meerdere malen van ernstige nalatigheid beschuldigd.

De brand in de woontoren geldt in Groot-Britannië als de meest dodelijke sinds de Tweede Wereldoorlog. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt mogelijk nog op. Er is veel onduidelijkheid over hoeveel mensen tijdens de brand in de toren zijn achtergebleven.