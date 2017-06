Marokko haalt ambassadeur per direct terug uit Nederland

Het zou gaan om Saïd Chaou, een voormalig lid van het Marokkaans parlement.

Volgens een verklaring van Rabat is er de afgelopen twee dagen contact geweest tussen de Marokkaanse en de Nederlandse autoriteiten op het niveau van regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken over het uitleveren van de drugscrimineel van Marokkaanse afkomst.

Tegen Chaou waren twee internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd. De verdachte zou lid zijn van een criminele organisatie sinds 2010 en actief zijn in de internationale drugshandel. Volgens Marokko is hij ook betrokken bij de financiering van betogers in de Rif-regio in het noorden van het Noord-Afrikaanse land.

Protesten

Al maanden protesteren inwoners van Noord-Marokko voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie. Het gebied is arm en voelt zich achtergesteld door de centrale overheid. Bij die protesten zijn inmiddels honderden mensen opgepakt.

Buiten Marokko worden ook demonstraties gehouden om aandacht te vragen voor de situatie in het Rif-gebied. Zo zijn zaterdag in Utrecht ongeveer vijfhonderd Nederlanders van Marokkaanse afkomst de straat opgegaan.

Toekomst

''Nederland hecht nu en in de toekomst aan effectieve samenwerking met Marokko, mits gebaseerd op internationaal rechtelijke kaders en bescherming door de rechtsstaat'', laten de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie in een reactie weten. ''In dat licht is de Marokkaanse verklaring onbegrijpelijk en onnodig.''

Het ministerie van Veiligheid en Justitie voegt eraan toe dat niet op individuele gevallen wordt ingegaan.